DJ Apple-Chef Tim Cook hat 2021 fast 100 Mio USD verdient

Von Tim Higgins

NEW YORK (Dow Jones)--Apple-Chef Tim Cook hat 2021 fast 100 Millionen US-Dollar verdient, in dem Jahr, in dem er seit 10 Jahren an der Spitze des iPhone-Herstellers stand und den US-Konzern zu Rekordgewinnen während der Corona-Pandemie führte.

Cooks Vergütungspaket in Höhe von 98,7 Millionen Dollar war 2021 mehr als sechsmal so hoch wie die 14,8 Millionen Dollar des Vorjahres, wie aus dem jährlichen Bericht des Tech-Giganten an die U.S. Securities and Exchange Commission hervorgeht. Cooks Grundgehalt von 3 Millionen Dollar blieb den Angaben zufolge unverändert.

Apple hat von den neuen iPhones mit 5G-Mobilfunkverbindung und der Homeoffice-bedingt starken Nachfrage nach Laptops und iPad-Tablets profitiert.

Die Aktie des Unternehmens ist im vergangenen Jahr um rund 80 Prozent gestiegen, der Marktwert von Apple hat in dieser Woche kurzzeitig die Marke von 3 Billionen US-Dollar überschritten.

Apples Gewinn und Umsatz im Geschäftsjahr 2021 übertrafen die bisherigen Rekorde des Unternehmens, der Umsatz betrug mehr als 365 Milliarden Dollar.

January 07, 2022 02:04 ET (07:04 GMT)

