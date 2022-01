Aus den Morning News von Raiffeisen Research: Die Wiener Börse konnte gestern einen leichten Zuwachs von 0,2% erzielen, die Umsätze waren aber sehr gering, offenbar vermieden es viele Marktteilnehmer, am Feiertag ihren Geschäften nachzugehen. Auch in Wien machte sich die Sorge um raschere Zinsschritte in den USA als bisher angenommen breit, zudem belastete der rasante Anstieg an Neuinfektionen mit der Omikron-Variante des Corona-Virus und die verstärkte Debatte über die nun zu setzenden Schritte zur Verhinderung einer weiteren starken Ausbreitung der Pandemie. Unternehmensnachrichten waren am Feiertag Mangelware, es gab auch keine neuen Analystenkommentare. Die Banken konnten nur wenig von der europaweiten Stärke des Sektors profitieren, lediglich die Erste ...

