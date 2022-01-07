BERENBERG STARTET KINDRED GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 154 SEKBERENBERG HEBT RIO TINTO AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 5500 (5000) PENCEBERENBERG SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 20,50 (21,00) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 158 (154) CHF - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ORSTED AUF 680 (780) DKK - 'UNDERPERFORM'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 66 (64,70) EUR - 'HOLD'JEFFERIES SENKT STHREE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 500 (650) PENCEJPMORGAN SENKT FERROVIAL AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT)JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 14,10 (14) EUR - 'OVERWEIGHT'RBC SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 11,00 (11,50) CHF - 'SECTOR PERFORM'UBS HEBT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 82 (80) CHF - 'NEUTRAL' BARCLAYS HEBT LANXESS AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 70 (60) EURCITIGROUP NIMMT EVOTEC MIT 'NEUTRAL' WIEDER ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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