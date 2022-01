DJ Sanofi und Exscientia kooperieren bei Medikamentenentwicklung

Von Joshua Kirby

PARIS (Dow Jones)--Der französische Pharmakonzern Sanofi und das Pharmatech-Unternehmen Exscientia kooperieren bei der Entwicklung von Medikamenten in den Bereichen Onkologie und Immunologie. Die Exscientia plc könnte im Rahmen der Forschungs-, Kooperations- und Lizenzvereinbarung bis zu 5,3 Milliarden US-Dollar erhalten, wie die beiden Unternehmen mitteilten. Sanofi werde eine Vorauszahlung in Höhe von 100 Millionen Dollar an Exscientia leisten und die künftigen Meilensteinzahlungen können sich auf etwa 5,2 Milliarden Dollar belaufen.

Die an der Pariser Börse notierte Sanofi und die britische Exscientia werden bei der Identifizierung und Auswahl von Zielprojekten zusammenarbeiten und dabei die auf künstlicher Intelligenz basierende Plattform für personalisierte Medizin von Exscientia nutzen. Sie wollen bis zu 15 neuartige niedermolekulare Wirkstoffkandidaten in den Bereichen Onkologie und Immunologie entwickeln.

Sollte Sanofi eine therapeutische Behandlung aus der Zusammenarbeit vermarkten, wird Exscientia auch Anspruch auf gestaffelte Lizenzgebühren für Produktverkäufe haben, die von einem hohen einstelligen bis zu einem mittleren zweistelligen Prozentsatz reichen, sowie auf eine Option für klinische Co-Investitionen, die die Lizenzgebühren auf bis zu 21 Prozent des Nettoumsatzes der co-finanzierten Produkte erhöhen.

