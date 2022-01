Die Aktie von BioNTech kämpft derzeit mit der wichtigen Unterstützung im Bereich von 200 Dollar. Am Donnerstag war das Papier kurzzeitig darunter gefallen, konnte sich aber schnell stabilisieren und ging am Ende mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 214,74 Dollar aus dem US-Handel.Im Fokus steht derzeit weiter Omikron. Da die Variante weit ungefährlicher als vorherige Varianten zu sein scheint, gerieten die Aktien der Impfstoff-Unternehmen zuletzt unter Druck. Doch Impfen wird weiterhin im Kampf gegen ...

