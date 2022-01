Unterföhring (ots) -Aus New York auf die MaskedDancer-Bühne. Riesen-Überraschung direkt bei der ersten Demaskierung in der Auftakt-Show von "The Masked Dancer": Weltstar Ute Lemper strahlt als DAS GLÜHWÜRMCHEN auf der Bühne. Die Musical-Darstellerin, Sängerin und Schauspielerin hatte niemand auf der Rechnung - weder Rateteam noch Zuschauer:innen. "Es war eine unglaubliche Erfahrung. Ich dachte eigentlich, meine Tanz-Tage sind vorbei. Aber ihr habt mich überzeugt, das nochmal rauszulassen", zeigt sich die in New York lebende Künstlerin nach der Demaskierung begeistert. "Ich danke Euch, MaskedDancer, dass ich dabei sein konnte. Und ich danke der ganzen Crew."Gute 12,3 Prozent (Z. 14-49 Jahre) verfolgen die ersten sieben Tanz-Performances und die erste Demaskierung in der ersten Ausgabe von "The Masked Dancer" am Donnerstag. Insgesamt sehen 4,99 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) den Start der neuen ProSieben-Rate-Show.Die Tanzparty geht weiter!Neue Woche, neue Rätselrunde: In der zweiten Liveshow von "The Masked Dancer" am kommenden Donnerstag, 13. Januar 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben gibt es mehr verrückte Auftritte, mehr Indizien und eine weitere Enthüllung. Welcher Star steckt unter DER AFFE, DER BUNTSTIFT, DIE MAUS, MAXIMUM POWER, DAS SCHAF und DAS ZOTTEL?"The Masked Dancer" - donnerstags, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynLive-Show verpasst?Kein Problem! Alle "The Masked Singer"-Folgen sind online auf Joyn abrufbar. Alle Highlights aus den Shows und exklusive Indizien finden die Fans auf http://themaskeddancer.deAusführliche Infos zur Show, Interviews mit den demaskierten Stars und Bilder zum Download auf der"The Masked Dancer"-PresseseiteHashtag zur Show: MaskedDancerBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 07.01.2022 (vorläufig gewichtet: 06.01.2022)Pressekontakt:Frank Wolkenhauer, Julia BauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158, - 1184email: frank.wolkenhauer@seven.onejulia.bauer@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5115521