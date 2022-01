Die anhaltend hohe Inflation bereitet den US-Zentralbankern Sorgen. Aus dem jüngsten Protokoll der Dezember-Sitzung der Geldpolitiker geht hervor, dass die Zinswende in den Vereinigten Staaten früher kommen und stärker ausfallen könnte. Anleger sollten daher ihr Portfolio aus Einzelaktien, ETFs und Fonds noch einmal genau unter die Lupe nehmen und an die neuen verschärften Bedingungen anpassen. Was ist wichtig zu beachten? Unternehmen sollten einen niedrigen Schuldenstand haben, um sich steigende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...