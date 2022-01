DJ Symrise verstärkt Bereich Tiernahrung mit Zukauf in Niederlanden

FRANKFURT (Dow Jones)--Symrise verstärkt sich im Bereich Tiernahrung mit einem Zukauf in den Niederlanden. Wie der DAX-Konzern mitteilte, erwirbt er den niederländischen Konzern Schaffelaarbos. Ein entsprechender Vertrag zum Erwerb von 100 Prozent an Schaffelaarbos von der privaten Investmentfirma Intersaction und dem Management sei unterzeichnet worden.

Schaffelaarbos stellt Proteine für die Futtermittelindustrie her, den Angaben zufolge aus beschädigten Eiern, die für den menschlichen Verzehr nicht geeignet sind. Mit dem Zukauf strebt Symrise eine führende Rolle bei der Verwertung von Eiern an und will zur Kreislaufwirtschaft im Lebensmittelbereich beitragen.

Die Transaktion soll durch eine dafür eigens eingerichtete Kreditlinie finanziert und noch im Januar abgeschlossen werden, teilte der Konzern mit Sitz in Holzminden mit. Über die Höhe des Kaufpreises sei Stillschweigen vereinbart worden.

Symrise produziert Duft- und Geschmackstoffe, kosmetische Grund- und Wirkstoffe sowie funktionale Inhaltsstoffe. Durch den Zukauf will Symrise seine eigenen Aktivitäten von ADF/Isonova in den USA mit denen von Schaffelaarbos in der EU kombinieren und das Portfolio und die regionale Lieferkette verbessern.

Der Jahresumsatz von Schaffelaarbos beläuft sich den Angaben zufolge auf etwa 25 Millionen Euro. Schaffelaarbos beschäftigt 39 Mitarbeiter und verfügt über eine vollautomatisierte, hochmoderne Produktionsanlage in Barneveld, Niederlande. Eine weitere Anlage in der Türkei zusammen mit einem strategischen Joint-Venture-Partner sei im Bau.

