Der SMI notiert um 09.15 Uhr 0,26 Prozent tiefer auf 12'759,14 Zählern.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert zu Wochenschluss nach dem jüngsten Kursrutsch erneut etwas leichter. Der vom Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung ausgegangene Zinsschreck hatte zuvor die Dividendenpapiere rund um den Globus nach unten geschickt. Vor dem konjunkturellen Höhepunkt der Woche gingen die Anleger am Freitag in Wartestellung, hiess es im Handel. Denn am frühen Nachmittag...

