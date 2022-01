Die AT&T-Aktie (WKN: A0HL9Z) zu kaufen wäre in den letzten Jahren und auch im vergangenen Jahr alles andere als erfolgreich gewesen. Wenn wir 2021 in den Fokus rücken, so erkennen wir einen Wertverlust von ca. 11 % gemessen in Euro. In den vergangenen fünf Jahren haben die Anteilsscheine ca. 40 % an Wert eingebüßt. Wenig ist das natürlich nicht. Das neue Jahr 2022 ist zumindest in den ersten Handelstagen deutlich besser für die AT&T-Aktie gewesen. Wir erkennen bereits ein Plus von ca. 6,4 %. Ob ...

Den vollständigen Artikel lesen ...