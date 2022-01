München (ots) -- "Köln 50667" wird am 7. Januar neun Jahre alt- 2275. Folge am Freitag um 18:05 Uhr bei RTLZWEI- Bis heute eines der erfolgreichsten TV-Formate auf Social Media mit über 2,7 Mio. Followern insgesamtHappy Birthday, "Köln 50667"! Die beliebte Daily Soap bei RLTZWEI wird neun Jahre alt. Am 7. Januar 2013 flimmerte die erste Episode der Reality Soap über die TV-Bildschirme. Als erste crossmedial erzählte Soap hatte "Köln 50667" bereits zum Start der TV-Ausstrahlung über Hunderttausend Fans bei Facebook. Inzwischen haben die Serienlieblinge um Meike, Jan, Kevin, Leonie, Jule, Marc & Co. über 2,7 Millionen Follower auf allen Plattformen hinter sich versammelt.Nachdem im September "Berlin - Tag & Nacht" zehnjähriges Jubiläum feiern konnte, dürfen auch die "Köln 50667" Fans die Gläser erheben und gratulieren: Neun Jahre läuft die Reality Soap nun schon im Vorabendprogramm bei RLTZWEI. Und das überaus erfolgreich: "Köln 50667" erreichte 2021 bis zu 8,3 % MA in der werberelevanten Zielgruppe bzw. bis zu 18,5 % MA (14-29 Jahre). Besonders bei den jungen Frauen (14-29 Jahre) ist die Soap sehr beliebt und erzielte im Jahr 2021 bis zu 24,6 % MA.Rund läuft es vor allem auch auf den digitalen Kanälen: Auf Instagram folgen der Soap mittlerweile über 430 000 Fans, auf Facebook sogar über 1,3 Millionen. "Köln 50667" ist außerdem die erste Soap, die crossmedial konzipiert und auf Social Media vorerzählt wurde.Alles begann einst mit Meike Weber, die nach einer beendeten Beziehung von Berlin nach Köln zog und dort Alex kennenlernte. Meike, gespielt von Pia Tillmann, ist nach einer längeren Pause immer noch Teil des Casts. Auch Danny Liedtke alias Kevin Bochow, Christoph Oberheide, spielt Jan Bremer, und Diana Schneider, auch bekannt als Sam Berger, kann man als wahrhaftige Kölner Urgesteine bezeichnen.Und so spannend geht es bei "Köln 50667" weiter:Meike macht sich weiterhin Sorgen um ihre Tochter Lisa und gerät daraufhin sogar mit George aneinander. Lisa ist total verzweifelt und möchte unbedingt, dass Dascha ihr die Beziehung zu Hannes verzeiht. Diese denkt jedoch gar nicht daran und die beiden streiten sich immer wieder. Bis es zwischen ihnen eskaliert und Dascha allein im Dunkeln nach Hause muss und verfolgt wird...Währenddessen spitzt sich auch die Beziehung zwischen Leonie und Kevin immer weiter zu. Es scheint als sei all seine Hoffnung mittlerweile aufgegeben. Verlässt er tatsächlich die Stadt?"Köln 50667", immer montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+ (https://www.tvnow.de/serien/koeln-50667-2137). Die Reality-Soap wird von filmpool Entertainment GmbH produziert.*Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 1.1.-21.12.2021.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5115648