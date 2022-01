Was passiert zum Jahresauftakt an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick in die Indizes. Hier tut sich einiges, was sich an den Tagesveränderungen nicht ablesen lässt. Wir schauen bei FLATEXDEGIRO genauer hin, hier hat unser Kauflimit gegriffen und wir kommentieren ROBINHOOD MARKETS, die sich neuer Konkurrenz ausgesetzt sehen und weiter unter Druck stehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...