The Wall Street JournalVon Shara Tibken und Dalvin BrownÜbersetzung: Stefanie KonradBei der CES 2022 wird nichts normal sein. Das gilt auch für einige der größten Trends, die bei der Messe erwartet werden. Letztes Jahr fand die große jährliche Technik-Messe komplett online statt. Am Montag startete die Messe mit Pressekonferenzen vor Ort in Las Vegas. Der Veranstalter, die Consumer Technology Association (CTA), gab an, dass das Event trotz der zunehmenden Verbreitung der Omikron-Variante über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...