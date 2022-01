Seit unserem Hinweis auf die entscheidende Chartmarke bei 140 US$, ist die GameStop-Aktie (WKN: A0HGDX) von 149 auf 121 US$ abgetaucht. Der schwächelnde Gesamtmarkt trug seinen Teil bei. Nun versucht GameStop das Ruder rumzureißen, indem es konkrete NFT-Projekte einführt. Die Aktie steigt vorbörslich +17,52% auf 154 US$. GameStop ist eine in Anlegerkreisen sehr populäre Aktie. Durch den von WallStreetBets initiierten Short Squeeze auf 483 US$ avancierte ...

