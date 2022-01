Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



07.01.2022 / 11:16

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Remco Nachname(n): Westermann Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Media and Games Invest SE

b) LEI

391200UIIWMXRLGARB95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie Beschreibung: MT0000580101; Stammaktie A

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4.0500 EUR 6176.25 EUR 4.0400 EUR 6060.00 EUR 4.0200 EUR 4365.72 EUR 4.0300 EUR 3844.62 EUR 4.0300 EUR 3772.08 EUR 4.0300 EUR 3768.05 EUR 4.0200 EUR 3674.28 EUR 4.0300 EUR 2849.21 EUR 4.0900 EUR 2298.58 EUR 4.0200 EUR 2239.14 EUR 4.0500 EUR 2219.40 EUR 4.0300 EUR 2015.00 EUR 4.0500 EUR 1749.60 EUR 4.0200 EUR 1386.90 EUR 4.0500 EUR 1389.15 EUR 4.0400 EUR 1212.00 EUR 4.0300 EUR 1168.70 EUR 4.0500 EUR 1158.30 EUR 4.0500 EUR 972.00 EUR 4.0500 EUR 850.50 EUR 4.0300 EUR 806.00 EUR 4.0300 EUR 584.35 EUR 4.0500 EUR 477.90 EUR 4.0500 EUR 437.40 EUR 4.0500 EUR 340.20 EUR 4.0200 EUR 297.48 EUR 4.0800 EUR 204.00 EUR 4.0300 EUR 197.47 EUR 4.0700 EUR 122.10 EUR 4.0700 EUR 93.61 EUR 4.0500 EUR 56.70 EUR 4.0300 EUR 32.24 EUR 4.0500 EUR 28.35 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4.037449 EUR 56847.2800 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.01.2022; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Frankfurt Stock Exchange MIC: XETR



