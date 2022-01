Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste und nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot. In unserem Portfolio befinden sich aktuell 19 Positionen. 11 davon liegen heute im Plus. Die durchschnittliche Rendite beläuft sich auf knapp 44 Prozent Buchgewinn.

Wir konnten diese Woche einen Wert neu aufnehmen, bei einem anderen platzieren wir ein Abstauberlimit für einen Nachkauf. Bei einer Positionen heben wir das Stopp-Limit an und bei zwei anderen reichen wir die Zielkurse nach. Lesen Sie die Details in unserer Stop&Go Meldung.

Zunächst der kurze Blick auf den Gesamtmarkt repräsentiert durch die großen Indizes. Hier tut sich viel mehr als es der Blick auf die Tagesveränderung anzeigt. Wir verweisen in dem Zusammenhang auf unsere Meldung von heute Vormittag. Der Vergleich der Indizes zueinander spricht aber auch Bände. Im Chart sieht das so aus:

Wer am meisten leidet und warum, haben wir am Mittwoch nachmittag ausführlich beleuchtet. Wo jetzt Chancen schlummern, war am Donnerstag nachmittag uinser Thema. In den breiten Indizes kommt die Zeitenwende nicht so deutlich zum Ausdruck wie bei den reinen Technologie Indizes wie dem NASDAQ, hier in Gestalt des Composite.

Empfehlungsliste

Lesen Sie die Details zu den einzelnen Positionen aus unserer Empfehlungsliste:

Den vollständigen Artikel lesen ...