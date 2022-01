Google will sein Ökosystem besser vernetzten und hat dafür viele neue Funktionen angekündigt. Für Apple-Nutzer:innen dürften einige von ihnen wie ein alter Hut klingen. Dass Google solche Features nicht so einfach integrieren kann, hat vermutlich mehrere Gründe. Apples Ökosystem zeichnet sich durch das ausgezeichnete Zusammenspiel der verschiedenen Geräte und Plattformen aus. So können etwa die Airpods mittels Apple-ID gleichzeitig mit dem iPhone und dem Macbook verbunden werden. Arbeitet man musikhörend am Mac und bekommt auf dem iPhone einen Anruf, wechseln die Airpods automatisch die Audioquelle. Eine weitere beliebte Funktionen ist die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...