Berlin (ots/PRNewswire) -BIGO Technology, eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen der Welt, veranstaltet zum dritten Mal seine jährliche BIGO Awards Gala, um die außergewöhnlichsten Sender aus aller Welt zu ehren. Die Gala findet am Freitag, dem 14. Januar 2022, um 20 Uhr (GMT+8) auf dem Bigo Live's Music Livehouse Channel statt (Bigo ID): Musik).Im Vorfeld der BIGO Awards Gala 2022 veranstalteten Musikikonen aus der ganzen Welt ihre eigenen Livestreams, um die aufstrebenden Stars von BIGO zu unterstützen. Der französische Popstar Kendji Girac und der niederländische DJ Quintino organisierten im Vorfeld der Veranstaltung Gala-Partys für europäische Nutzer. Zusätzlich zu diesem hochkarätigen Programm wird die libanesische Sängerin Yara ihr Publikum während der MENA-Gala am 21. Januar mit einem unglaublichen Auftritt begeistern. Der Singer-Songwriter Jesse wird ebenfalls einen atemberaubenden Auftritt hinlegen, wenn er am 11. Januar mit dem amerikanischen Bigo-Live-Sender "Not_Your_Habibi" einen Livestream macht.Die BIGO Awards Gala 2022 steht unter dem Motto "Better Live, Better Future" (Besseres Leben, bessere Zukunft) und verkörpert das Engagement des Unternehmens, Millionen von Menschen die Gelegenheit zu geben, auf seiner Livestreaming-Plattform eine unendliche Anzahl von Möglichkeiten zu entdecken. Jedes Jahr aktualisiert BIGO seine Hall of Fame ( Ruhmeshalle) im Rahmen seiner jährlichen Gala. Geehrt werden Sender, die ihr Livestreaming-Publikum mit ihrer Kreativität in den Bann gezogen haben, sowie diejenigen, die im vergangenen Jahr die Community durch die beste Nutzung von Livestreaming verändert haben.Als Branchenführer investiert BIGO kontinuierlich in zukunftsweisende Technologien wie Computer Vision, VR, AR und mehr. Bei der Veranstaltung wird auch DINO - das Maskottchen von Bigo Live - einen virtuellen Auftritt in 3D haben, um dieses exklusive Spektakel für eine Nacht zu moderieren und den Zuschauern einen seltenen Einblick in das Metaversum zu geben."Wir entwickeln unsere Streaming-Technologie ständig weiter, um die Nutzer zu unterstützen und ein kreatives Umfeld zu schaffen, in dem jeder sein Talent, seine Kreativität und sein Potenzial voll entfalten kann," sagte Mike Ong, Vice President von BIGO Technology. "Dank technologischer Innovationen ermöglicht es unsere Livestreaming-Plattform Bigo Live den Sendern, für ihre Zuschauer sowohl wertvollen als auch sinnvollen Inhalt zu schaffen. Wir möchten diese Personen, die in ihren jeweiligen Gemeinschaften einen positiven Einfluss ausgeübt haben, identifizieren, auszeichnen und feiern".Bei der Preisverleihungsgala wird BIGO die besten Sender und Familien des Jahres 2021 nach ihrer Beliebtheit in den einzelnen Regionen und auf der ganzen Welt ehren. In diesem Jahr werden C\u1d31\u1d39\u1d3c \u1d3aööö \u1d9c\u1d38\u1d41\u1d2e des Top-Senders und BIGO-ID 223486524 und Nööö Club aus (Land) mit dem Preis für den "Besten regionalen Sender" bzw. die "Beste regionale Familie" ausgezeichnet. Amy und Iwapoyo aus Japan und Vanruby aus Vietnam belegen die ersten Plätze in der Rangliste der Top Global Broadcasters 2021. Außerdem wird die japanische Familie BigWin als Top Global Family auf Bigo Live geehrt.Jeder Gewinner erhält eine Medaille und eine Geschenkbox für seine Leistung sowie In-App-Belohnungen. Sie werden auch an prominenten Orten auf der ganzen Welt zu sehen sein - wie zum Beispiel auf den begehrten Plakatwänden am Times Square in New York, USA, und am Burj Khalifa in Dubai, VAE.Etwa 100 Sender mit unterschiedlichem kulturellem und sprachlichem Hintergrund werden an der Gala mit Online-Darbietungen teilnehmen, darunter: Aerial Yoga, ethnische Musik, Oper, Tron-Tanz, K-Pop-Tanz, Cosplay-Show und vieles mehr. Darüber hinaus wird der kürzlich von Bigo Live eingeführte Virtual Live 3D-Avatar sein Bühnendebüt geben und ein virtuelles Konzert mit "The Toys" geben - einem hochtalentierten und renommierten Singer-Songwriter aus Thailand, der dem Publikum ein völlig neues Erlebnis bietet.Während der hochinteressanten virtuellen Zeremonie erhalten die Zuschauer, die für ihre Lieblingssender, -familien und -regionen von Glory stimmen, Tickets für eine Verlosung. Die Gewinner haben die Möglichkeit, ein Apple iPhone 13, überdimensionale Dino-Kissen und eine Vielzahl an virtuellen Geschenken zu gewinnen, die speziell für die Gala entworfen wurden.Wenn Sie sehen möchten, wie BIGO die virtuelle Welt bei seiner jährlichen Gala belebt, schalten Sie über Bigo Liveapp: https://bigo.onelink.me/1168916328/GALA2022Music.