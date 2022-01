Der norwegische Wasserstoffspezialist Nel hat jetzt den nächsten Schritt auf dem Weg zu einer erfolgreichen Zukunft eingeleitet. Der bisherige CEO Jon André Løkke gibt den Staffelstab weiter an Håkon Volldal! Nach rund sechs Jahren hat der Hoffnungsträger im Bereich Klimarettung damit ein neues Gesicht an der Spitze. Ob diese Entscheidung den Aktienkurs in die richtige Richtung schubsen kann?

Das Neue Jahr beginnt für Nel an der Börse sehr durchwachsen. Nach dem Höhenflug Ende Dezember auf fast 1,70 Euro kam der Kurs in den vergangenen Tagen wieder bis auf 1,40 Euro zurück. Gerade in diesem Bereich gab es in den vergangenen Monaten immer wieder verstärktes Kaufinteresse, sodass ...

