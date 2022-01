News von Trading-Treff.de Das neue Jahr und der Januar sind bereits voll durchgestartet. Höchste Zeit für das Update für Dezember. Der S&P500 konnte um 4.36% zulegen. Erstaunlich, wo doch so viele gleichzeitig von einem sehr schwierigen Dezember sprachen. So auch in meinen Depots, wo ich insgesamt -3.830,53 EUR Verlust hinnehmen muss. Das Gesamtportfolio sinkt damit erneut und steht bei genau 601.672 EUR. Depot 1 (Investmentdepot Buy & Hold) Unverändert ...

