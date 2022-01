Klassische Bluechips und etablierte Zukunftsunternehmen bilden beim Guliver Demografie Invest das Basisinvestment und sollen Schwankungen entgegenwirken.Die Bevölkerung altert gerade in Deutschland immer schneller. Der Bertelsmann Report zu den Megatrends der Zukunft von 2019 ordnet Demografie den drei wichtigsten Herausforderungen der nächsten Dekade zu. Eine ständig steigende Lebenserwartung in Europa und das konstante Sinken der Geburtenrate, von sechs Kindern pro Frau im Jahr 1950 zu aktuell etwa 2,2 Kindern, treiben laut dem Report die Überalterung der Gesellschaft voran. Der demografische Wandel scheint dabei unaufhaltsam und bringt Konzepte wie das Umlageverfahren der Rente "endgültig zum Erliegen", so die DRV (Deutsche Rentenversicherung) bezugnehmend auf den Renteneintritt der Baby-Boomer-Generation in den nächsten Jahren. Die ursprünglich als Vermögensberatung gegründete GULIVER Anlageberatung GmbH der drei Lingnau-Brüder hat sich diesem Thema angenommen und die Guliver Demografie-Fondsreihe mit insgesamt drei Fonds initiiert. Diese sind jeweils für unterschiedliche Risikotypen von Anlegern ausgelegt und schütten seit der Auflegung regelmäßig aus. Im folgenden Artikel schauen wir uns einmal den Aktienfonds Guliver Demografie Invest (ISIN: DE000A2DL395) an.

