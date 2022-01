Truth Social, das soziale Netzwerk des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, soll am 21. Februar 2022 live gehen. Das Datum scheint dabei keineswegs zufällig gewählt. Kleine Brötchen zu backen, war noch nie Donald Trumps Ding. Insofern passt es, dass die Ankündigung seiner neuen App vollmundig verspricht: "Die WAHRHEIT kommt." Truth Social kommt am 21. Februar Am 21. Februar 2022 soll Donald Trumps soziales Netzwerk Truth Social live gehen, wie ein:e Insider:in dem britischen Guardian gegenüber bestätigt hat. Die Screenshots in Apples App-Store legen nahe, ...

