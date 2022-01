Das Biotechunternehmen Morphosys peilt für das gerade begonnene Jahr weitere Zuwächse mit dem wichtigen Krebsmedikament Monjuvi in den USA an. So soll der Netto-Produktumsatz auf 110 bis 135 Millionen US-Dollar (rund 97 bis 119 Millionen Euro) zulegen, wie das Unternehmen am Freitag in Planegg bei München mitteilte. Die Anleger zeigten sich davon allerdings unbeeindruckt.Im vergangenen Jahr erzielte ...

