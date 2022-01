DJ Mercedes-Benz Cars mit Absatzeinbruch bei Chipmangel auch in 4Q

FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz Cars hat im Schlussquartal 2021 weiter die globalen Versorgungsengpässe bei Halbleitern gespürt, was die Auslieferung von neuen Fahrzeugen stark ausgebremst habe. Im vierten Quartal ging der Pkw-Absatz beim Stuttgarter Autokonzern um 24,7 Prozent zurück auf 475.968 Fahrzeuge, teilte die Daimler-Tochter mit. Im dritten Quartal war der Rückgang mit 30,5 Prozent noch etwas ausgeprägter gewesen.

Die Auslieferungen der Marke Mercedes-Benz waren im Quartal in allen Regionen rückläufig. Wiederum war das Minus im Heimatmarkt Deutschland mit 36,4 Prozent besonders deutlich. In Europa sank der Absatz um 29,0 Prozent, in den USA um 22,7 Prozent, in China um 18,6 Prozent.

Der Konzern unternehme "jede Anstrengung", dass die Auslieferungen möglichst bald nach Bestellung erfolgen. Allerdings bleibe die Situation bei der Versorgung mit Halbleitern volatil, und es sei davon auszugehen "dass sie Produktion und Absatz in den bevorstehenden Quartalen weiterhin beeinflussen wird".

Bei vollelektrischen Fahrzeugen hingegen stieg der Absatz im Quartal, um 29,7 Prozent auf 35.026 Fahrzeuge. Im Gesamtjahr betrug der Zuwachs hier sogar 90,3 Prozent auf 99.301 Fahrzeuge. Bei Mercedes-Benz Vans (für den gewerblichen Einsatz) ging der Absatz im Quartal um 12,9 Prozent zurück auf 90.532 Einheiten. Hier ergab sich im Gesamtjahr ein kleines Plus von 2,6 Prozent.

Im Gesamtjahr 2021 setzte Mercedes-Benz Cars insgesamt 2.093.476 Fahrzeuge ab, 5 Prozent weniger als im Vorjahr.

Der Konzern teilte weiter mit, das Unternehmen erwarte, seine CO2-Flottenemissionsziele in Europa für das Jahr 2021 zu erfüllen. Im laufenden Jahr 2022 rechnet der Konzern mit einer weiteren Reduktion bei Emissionen, da der Hochlauf von vollelektrischen und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen weiter an Fahrt gewinne.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2022 06:07 ET (11:07 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.