Fresenius hat in Frankfurt seit Mitte August in der Spitze gute -30 % an Wert verloren. Für ein grundsolides Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich ist das ein ungewöhnlich starker Abschlag. Aber nicht gänzlich unberechtigt.Der Fresenius (DE0005785604) Konzern steht auf vier Säulen. Fresenius Vamed hat sich auf das Management und das Projektgeschäft bei Gesundheitseinrichtungen spezialisiert. Fresenius Helios betreibt die grösste Kliniken-Gruppe in Europa und ist damit komplementär zu Vamed aufgestellt. Fresenius Kabi wiederum hat sich darauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...