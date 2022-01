Mainz (ots) -Bitte geänderten Programmtext beachten!!FilmgorillasSilke und Daniel Schröckert stellen das Kinodebüt "Pleasure" der schwedischen Regisseurin Ninja Thyberg vor, in dem eine junge Schwedin in Los Angeles als Pornostar Karriere machen will.Danach befassen sich Anne Wernicke und Steven Gätjen mit "True Crime"-Produktionen über das Leben des berüchtigten US-Serienkillers Ted Bundy. Besprochen werden eine Doku-Serie und zwei Spielfilme, die Bundys Leben aus sehr unterschiedlichen Perspektiven beleuchten.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF/KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5115969