München (ots) -Moderation: Frank PlasbergDas Thema: Es geht wieder los: Wie hart werden die Wochen mit Omikron?Die Gäste:Karl Lauterbach (SPD, Bundesgesundheitsminister)Thorsten Frei (CDU, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion)Claudia Kade (Journalistin; Ressortleiterin Politik "Welt")Anke Richter-Scheer (Hausärztin; Vorsitzende Hausärzteverband Westfalen-Lippe)Antonie Rietzschel (freie Journalistin, berichtet für die "Süddeutsche Zeitung" aus Leipzig)Lange waren die Zahlen unklar, nun zeigt sich: Deutschland steckt in der Omikron-Welle. Was kann die Infektionen jetzt noch bremsen? Oder kann man sie einfach laufen lassen? Erledigt sich so auch der Streit um die Impfpflicht, weil bald ohnehin alle geimpft oder genesen sind?