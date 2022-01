PayPal -0.17% DontBeGreedy (MIRKO777): Aufstockung Paypal aufgrund des günstigeren Einstiegspreises in Folge des Rücksetzers und des schwächeren Kursverlaufs HJ2 21. Weiterhin sehe ich extremes Zukufntspotenzial aufgrund des starken Wachstums. (07.01. 12:30) >> mehr comments zu PayPal: www.boerse-social.com/launch/aktie/paypal Evotec -3.83% Investmentjunky (27062020): Unsere Evotec ist, abgesehen von der aktuellen Kursentwicklung, wieder super operativ in das neue Jahr gestartet: (1) Evotec erhält eine Förderung in Höhe von 7,5 Mio. € für die Entwicklung eines COVID-19 Medikaments vom BMBF. (2)CEO Werner Lanthaler hat nach langer Zeit wieder Aktien zugekauft. (3)Exscientia, eine Minderheitsbeteiligung sowie ...

