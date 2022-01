Mit der Übernahme von BlueRock Therapeutics hat sich das DAX-Unternehmen Bayer den Zugriff auf einen hochinteressanten Ansatz im Kampf gegen die Parkinson-Krankheit gesichert. Die initiierte Phase-1-Studie mit der Substanz DA01 schreitet indes voran, der erste Teil der Studie ist demnach abgeschlossen. Die Bayer-Tochter BlueRock Therapeutics will mit der Studie, in der zwei Kohorten an Patienten eingeschlossen werden, die Sicherheit, Verträglichkeit und vorläufige Wirksamkeit von DA01 untersuchen.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...