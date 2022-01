Neue ThinkPads, ThinkBooks, Lenovo Legion Spielkonsolen sowie Innovationen, Software und Lösungen für Rechenzentren debütieren bei der CES 2022

Auf der CES 2022, zeigt Lenovo ein Portfolio innovativer neuer Produkte und Lösungen, die dafür konzipiert sind, Personen und Unternehmen in einer hybriden Welt zu unterstützen.

Zu der Palette gehören eine große Bandbreite an raffinierten, nachhaltigen Produkten und Lösungen, die Lenovos Vision von Smarter Technology for All unterstreichen. An vorderster Stelle der jüngsten Innovationen von Lenovo steht die Neubestimmung des Benutzererlebnisses bei bahnbrechenden Technologien, die Fernarbeit, hybride Arbeit, das Lernen und die Unterhaltung unterstützen.

Die Technologie für Unternehmen hat gerade großen Fortschritt gemacht

ThinkPad ist eine berühmte Marke und war für viele Jahre ein führender Laptop auf dem Markt für Unternehmen. Nun, da wir das 30. Jahr des ThinkPad beginnen, ist Lenovo stolz darauf, die neue Serie ThinkPad Z vorzustellen, wie beispielsweise das ThinkPad Z13 und Z16. Diese Laptops bieten eine Kombination progressiven Designs, Erlebnisse moderner Möglichkeiten der Zusammenarbeit, wettbewerbsgerechter Leistung und Sicherheit zusammen mit unserer zentralen ThinkPad DNA, gestützt auf Prozessoren der Serie AMD Ryzen PRO 6000 für Mobilgeräte mit einem Microsoft Pluton-Sicherheitsprozessor. Schon angefangen bei der Verpackung des Produkts zielt die Serie Z darauf ab, ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, ohne dabei Kompromisse bei der Langlebigkeit einzugehen, indem grüne Materialien angewendet werden, wie beispielsweise veganes Leder aus zu 100 recyceltem Kunststoff, 75 recyceltem Aluminium sowie zu 100 kompostierbaren Bambus- und Zuckerrohrfasern für die Verpackung. Hier können Sie die vollständige Pressemitteilung zur Serie ThinkPad Z lesen.

Die an der Spitze des ThinkPad-Portfolio stehenden neuesten ThinkPad X1 Carbon der 10. Generation, X1 Yoga der 7. Generation und X1 Nano der 2. Generation, basierend auf den Technologien Intel vPro mit Prozessoren der 12. Generation von Intel Core und dem Betriebssystem Windows 11,sind für hybrid arbeitende Personen optimiert, die ein höheres Leistungsniveau wünschen sowie bessere Fähigkeiten der Kameras und des Tons, um umfassendere Zusammenarbeit zu ermöglichen wie auch einen sichereren Laptop, der sie vor den täglichen Sicherheitsherausforderungen der Fernarbeit schützt.

Im Bereich Desktops weist Lenovos neuer ThinkCentre M90a Pro Gen 3 Eigenschaften auf, die ihn zu einem höchst intelligenten und bestens für Zusammenarbeit geeigneten PC machen. Ein neu konzipierter TIO Flex genannter Tiny-in-One (TIO) erfindet den modular aufgebauten All-in-One-Unternehmensdesktop neu, den wir damals der Welt im Jahr 2014 vorstellten. Hier können Sie die vollständige Pressemitteilung zu ThinkPad X1, ThinkCentre und TIO Flex lesen.

Lenovo Neptune Liquid Cooling Technologies (Flüssigkeitskühlungstechnologien) für das Rechenzentrum und darüber hinaus

Auf der CES 2022 zeigt Lenovo seine innovativen Flüssigkeitskühlungstechnologien Lenovo Neptune, die nun erweitert wurden und auf GPUs mit zwei neuen Systemen für VDI und anspruchsvolle Analytik angewendet werden. Mit der Lenovo Neptune-Technologie hat Lenovo die Evolution vom Energiesparkonzept zur Realität der Leistungssteigerung und Energiewiederverwendung weiterentwickelt. Lenovos Neptune-Methode benutzt Flüssigkeitskühlung zur Wärmeextraktion aus Systemen mit hohem Wärmeausstoß ermöglicht durch einen dreigleisigen Ansatz, zu dem Direct to Node (DTN) Warmwasser-Kühlung, Rear-door Heat Exchanger (RDHX), Thermal Transfer Module (TTM) und andere Technologien gehören. Diese Technologien können den Gesamtstromverbrauch für den gesamten Betrieb des Servers beziehungsweise des Rechenzentrums senken, was wiederum rasch zu echten Einsparungen führen kann und der Nutzen hält über die ganze Lebensdauer der Infrastruktur an. Erfahren Sie mehr.

Bedeutende technologische Lösungen für KMUs

Lenovos neueste Geräteserien von ThinkBooks und ThinkCentres wurden gezielt für kleinere und mittlere Unternehmen (KMUs) konzipiert und mit erstklassigen Materialien ausgestattet, wobei ausgeklügelte und nachhaltige Designs für die nächste Generation von mutigen Unternehmern hervorstechen.

In einer Welt wo die Arbeit in einer hybriden Umgebung sehr verbreitet ist, ist produktives Multi-Tasking zur neuen Norm geworden. Das ThinkBook Plus Gen 3 bereitet dem Doppelbildschirm-Spiel ein Ende, indem es als Branchenneuheit den ersten 17,3-Zoll-Laptop mit einem integrierten 8-Zoll-Farbbildschirm (LCD) einführt1

Das für Personen, die beruflich viel unterwegs sind, konzipierte ThinkBook 13x Gen 2 ist ein sehr flacher (12,9 mm) und leichter (1,21 kg) Premium-Laptop auf Aluminiumbasis, der auf der Intel Evo-Plattform aufbaut und mit den neuesten Intel-Prozessoren der 12. Generation der Core U-Serie arbeitet.

Hinzu kommen die neuen ThinkBook 14 und 16 Gen 4+ i, hochgradig flexible und leistungsorientierte Modelle. Beide sind flacher als die Modelle früherer Generationen und bieten Touchpads mit Glasoberfläche, was das interaktive Erlebnis intensiviert.

Für im Wachstum begriffene Unternehmen mit Bedarf für eine breitere Auswahl an anpassbaren Lösungen für Computersysteme schuf Lenovo das ThinkCentre neo-Portfolio; dazu gehören ThinkCentre neo 70t, ThinkCentre 50s und ThinkCentre neo 30a 24. Diese Geräte zeigen die bemerkenswerten technologischen Fortschritte in einer neuen Ära miteinander vernetzter hybrider Belegschaften auf.

Lenovos neue Dienstleistung Easy Install ist ein spezifisch auf KMUs zugeschnittener Installationsservice für Unternehmen, die eventuell Unterstützung bei der Installation neuer Technologien für ihre Mitarbeiter benötigen, sei es für vor Ort oder aus der Ferne arbeitende. Dieser Service vereinfacht den Installationsprozess und gibt dabei den Unternehmen die Option, zu entscheiden, wann, wo und was installiert wird, wodurch internen IT-Ressourcen der nötige Freiraum verbleibt, sich auf dringendere Aufgaben zu konzentrieren. Hier können Sie die vollständige Pressemitteilung für KMUs lesen.

Aufgewertete Bildschirme angefangen beim Home Office bis hin zum Konferenzsaal

Die Arbeitsräumlichkeiten sind weiter in der Entwicklung begriffen, und die Kunden suchen nach einheitlicher Technologie, die Flexibilität zwischen dem Büro und dem Zuhause ermöglicht. Das Portfolio ThinkVision vergrößert sich um eine neue Generation von professionellen Monitoren der Serie P mit 27 Zoll, deren Konzeption auf modulare Flexibilität, digitale Wellness und Nachhaltigkeit abzielt. Die an den 4 Seiten nahezu randlos konzipierte Frontblende und QHD-Bildschirme erweitern den für die Arbeit nutzbaren Raum und bieten zusätzlichen Nutzwert, was die Effizienz und Produktivität in Home Office-Umgebungen angeht.

Auch führte Lenovo jüngst eine neue Reihe von ThinkVision Large Format Displays (LFD, Großformatbildschirme) ein, die sich ideal für Konferenzräume oder für Schulungen bestimmte Räumlichkeiten eignet. ThinkVision T86, T75 und T65 bieten effektive Zusammenarbeit für im Raum und in der Ferne befindliche Personen, und zwar dank heller 4K-Bildschirme, integrierte Lenovo Smart Whiteboard-Software, die bequemes Schreiben ermöglicht, eingebaute Lautsprecher, Mikrophone sowie eine modulare Webcam für smartere Videokonferenzen. Hier können Sie die vollständige Pressemitteilung zu ThinkVision lesen.

Verfeinertes Luxuslaptop-Design

Anlässlich des 10. Jahrestags des Debüts von Yoga wird die siebte Generation von Yoga 2-in-1-Laptops ausgestellt. Der konvertible 14-Zoll-Laptop Lenovo Yoga 9i mit Windows 11 besitzt einen Prozessor Intel Core i7-1260P von bis zur 12. Generation, kombiniert mit Intel Iris Xe-Grafik, um herausragende Leistungen bieten zu können. Dank des Designs mit einem neuen Comfort Edge können die Verbraucher den Yoga 9i besser halten denn je, während seine reflektierenden Hochglanzseitenteile ihn noch sympathischer machen.

Der extrem leicht tragbare Yoga 7i ist als 14- und 16-Zoll-Gerät erhältlich und dafür konzipiert, Unterhaltung wirklich unterhaltenswert zu machen. Wählen Sie das 14-Zoll-Modell mit einem OLED-Touchscreen-Bildschirm von bis zu 2,8 K mit 100 DCI-P3 Farbgamut für die Erstellung von Inhalten und ultra-lebhafte Bildqualität mit Dolby Vision, oder optimieren Sie die visuellen Aspekte noch weiter mithilfe der Option der größeren 16-Zoll-Touchscreen.

Das umweltfreundlichere 13-Zoll-Gerät Lenovo Yoga 6 wurde nachhaltiger konzipiert, um Andere zu Überlegungen dazu anzuregen, inwieweit ihre Entscheidungen die Umwelt beeinträchtigen. Das Äußere ist aus recyceltem Aluminium gefertigt und schließt die Option auf eine in Gewebe eingeschlossene Außenschicht aus zu 50 recyceltem Kunststoff mit Schmutz abweisender Oberflächenbehandlung ein. Hier können Sie die vollständige Pressemitteilung zu Yoga lesen.

Kampfbereite Gaming-Geräte

Lenovo Legion ist einmal mehr erfolgreich bei seinen Bestrebungen nach kompromisslosem Spiel und Produktivität für Gamer jeglicher Generation und Schöpfer von Inhalten, die nun alle universell Premium-Unterhaltung genießen und von Kampfstationen zuhause, Schlafzimmern, E-Sport-Arenen oder praktisch von überall aus spielen und dabei auch noch gut aussehen können.

Die Reihe von Gamer-PCs, -Monitoren, -Zubehör sowie -Software und -Services für 2022 umfasst die Laptops von 16-Zoll Lenovo Legion 5i Pro und Lenovo Legion 5 Pro wie auch die 15-Zoll-Geräte Lenovo Legion 5i und Lenovo Legion 5. Alle vier Laptops bieten die Spielleistung von Windows 11, exzellente Mobilität und die neuesten äußerst leistungsstarken NVIDIA GeForce RTX Laptop GPUs. Der Lenovo Legion 5i und der Lenovo Legion 5i Pro besitzen den neuesten Intel Core i7-12700H-Prozessor, bis hin zur 12. Generation, und der Lenovo Legion 5 und der Lenovo Legion 5 Pro arbeiten mit AMD Ryzen-Prozessoren der nächsten Generation.

Ebenfalls neu vorgestellt werden Lenovos neue Monitore mit geringer Latenz. Der Lenovo Legion Y25-30 Monitor ist ideal für eingefleischte Gamer, die den gewissen Vorsprung haben möchten. Sowohl der Monitor Lenovo G27qe-20 als auch der Lenovo G24qe-20 sind Eyesafe-zertifiziert und bieten Anfängern beim Spielen niedrig abstufbares blaues Licht sowie Schärfevielfalt.

Eine Maus ist für jeden Gamer entscheidend wichtig, weshalb Lenovo zwei ergonomisch optimierte Mäuse mit bester Griffigkeit konzipiert hat. Die Lenovo Legion M600s Wireless Gaming Mouse und die Lenovo Legion M300s RBG Gaming Mouse sind beide Super-Leichtgewichte und wiegen weniger als 75 g.

Lenovo schuf auch Legion Arena, ein zentralisiertes Gaming-Hub, das Verbindungen zu beliebten Plattformen und Online-Stores herstellt, um sämtliche zuvor gekaufte PC-Spiele in einer einzigen Plattform zusammenzufassen. Hier können Sie die vollständige Pressemitteilung zum Gaming mit Lenovo Legion lesen.

Erweiterte Kundendienste

Im Rahmen der umfassenderen Selbstverpflichtungen von Lenovo in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") führt Lenovo seinen CO2 Offset Service (Dienst für den Ausgleich von Kohlendioxidemissionen) für Verbraucher ein; er startet auf allen Lenovo Legion-Geräten und Yoga-PCs, einschließlich der heute angekündigten. Der bisher nur auf kommerziellen Geräten verfügbare Dienst Lenovo CO2 Offset Service gibt Kunden eine bequeme und transparente Möglichkeit, Kohlendioxidemissionen auszugleichen und mithilfe nur eines Klicks der Umwelt zu helfen. Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung zum Lenovo CO2 Offset Service für Verbraucher hier.

Und Lenovo Premium Care Plus ist das Neueste des Unternehmens in Sachen gehobener Support konzipiert mit den modernen Benutzern im Blick. Innerhalb nur einer einzigen Lösung werden die Kunden Zugang nicht nur zu Premium Care haben, sondern zu einer kompletten Suite an modernen Lenovo-Diensten; dazu gehören Accidental Damage Protection, Lenovo Smart Performance, Lenovo Migration Assistant und die Garantie des Unternehmens für versiegelte Batterien.

Geräte für das moderne Zuhause

Die Lenovo Smart Clock Essential mit Alexa Built-in ist das neueste Verbrauchergerät in Lenovos innovativer Liste für das Smart Home. Diese intelligente Uhr kann dem Benutzer helfen Timer und Erinnerungen einzustellen, und Alexa ist für ihn da, um Hilfestellung beim Hinzufügen von Artikeln zu Amazon-Einkaufswagen und bei der Steuerung von Smart Homes zu leisten. Auch bietet Lenovo nun zwei neue Optionen an Ladestationen für die Smart Clock: Lenovo Ambient Light Dock (Ladestation mit Umgebungslicht und die Lenovo Wireless Charging Dock with Night Light (Kabellose Ladestation mit Nachtlicht).

Die Funktionen des Lenovo Smart Frame wurden ebenfalls aktualisiert, um eine einfachere Nutzung zu ermöglichen. Die Kunden können einfach Ihr Handy verwenden, um Fotos in den im Bilderrahmen integrierten Speicher hochzuladen. Hier können Sie die vollständige Pressemitteilung zum Smart Home lesen.

Besuchen Sie den Lenovo StoryHub um detailliertere Pressemitteilungen zu Produkten zu lesen, vollständige technische Daten zu erfahren und Bilder von Lenovos Ankündigungen zur CES zu sehen. Sehen Sie sich Lenovos CES-Veranstaltungsseite und die Seite des virtuellen Schaufensters an, um Einzelheiten der Präsenz des Unternehmens bei der Veranstaltung zu erfahren.

