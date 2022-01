HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für RTL Group von 63 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Medienkonzern angepasst, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Verkauf des Anteils an VideoAmp dürfte RTL einen Gewinn von 75 Mio Euro einbringen. Für das Sendergeschäft gestalteten sich die Aussichten für 2022 positiv./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2022 / 08:15 / MEZ

