DGAP-Ad-hoc: PAION AG / Schlagwort(e): Vertrag

PAION ÜBERTRÄGT CHINESISCHE REMIMAZOLAM-PATENTE UND VERKAUFT DAMIT VERBUNDENE ZUKÜNFTIGE LIZENZGEBÜHREN FÜR EUR 20,5 MIO. AN HUMANWELL HEALTHCARE GROUP



07.01.2022 / 13:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PAION ÜBERTRÄGT CHINESISCHE REMIMAZOLAM-PATENTE UND VERKAUFT DAMIT VERBUNDENE ZUKÜNFTIGE LIZENZGEBÜHREN FÜR EUR 20,5 MIO. AN HUMANWELL HEALTHCARE GROUP



Aachen (Deutschland), 07. Januar 2022 - PAION AG, ein Specialty-Pharma-Unternehmen (FSE:PA8), und Wuhan Humanwell Innovative Drug Research and Development Center Limited Company, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Humanwell Healthcare (Group) Co. Ltd ("Humanwell"), haben heute eine Vereinbarung zur Abtretung von Patentrechten abgeschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung überträgt PAION alle seine chinesischen Remimazolam-Patente und verkauft die damit verbundenen zukünftigen Lizenzgebühren für Remimazolam-Verkäufe in China aus der Lizenzvereinbarung mit Yichang Humanwell für EUR 20,5 Mio. an Humanwell. Yichang Humanwell wird von allen zukünftigen Lizenzzahlungen an PAION befreit.

Seit 2012 hatten PAION und Yichang Humanwell, eine Tochtergesellschaft von Humanwell, eine exklusive Remimazolam-Lizenzvereinbarung für China, die PAION einen Anspruch auf 5 % Lizenzgebühren der Nettoumsätze einräumte.

Ende der Insiderinformationen

Dr. Jim Phillips, CEO der PAION AG, kommentierte: 'Wir freuen uns, diese Vereinbarung mit Humanwell abgeschlossen zu haben. Während unserer äußerst erfolgreichen Zusammenarbeit in den letzten fast 10 Jahren hat unser Partner Remimazolam bis zur Zulassung in China gebracht und macht große Fortschritte bei der Etablierung dieses wichtigen Produkts im Markt. Diese signifikante, nicht verwässernde Finanzierung ermöglicht es uns, weiter in den Ausbau unserer europäischen Vertriebsteams für unsere drei zugelassenen Produkte in der Anästhesie und Intensivmedizin zu investieren. Damit können wir in unser eigenes Umsatzwachstum investieren mit dem Ziel, in den nächsten drei Jahren ein nachhaltig profitables Specialty-Pharma-Unternehmen zu werden.'

Über Humanwell

Humanwell Healthcare (Group) Co. Ltd. ist ein führendes börsennotiertes chinesisches Pharmaunternehmen, das sich hauptsächlich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln in den Bereichen Anästhetika und Analgetika, Männer- und Frauengesundheit, traditionelle chinesische Medizin, ZNS und Dermatologie befasst. Humanwell besitzt weltweit mehr als 400 Arzneimittelprodukte und hat 220 Arzneimittelkandidaten in der Pipeline. Mit einem Jahresumsatz von über USD 3,3 Mrd. und mehr als 15.000 Mitarbeitern vertreibt Humanwell seine Produkte hauptsächlich auf dem chinesischen und dem US-amerikanischen Markt und exportiert seine Produkte in mehr als 80 Länder.



Über PAION

Die PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum. PAION hat die Vermarktung von Remimazolam (Byfavo(R)) in ausgewählten europäischen Märkten gestartet. Remimazolam ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert. Remimazolam ist in den USA, der EU/EWR/Vereinigtem Königreich, China und Südkorea für die Kurzsedierung sowie in Japan und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen.

Darüber hinaus vermarktet PAION zwei Produkte für die Intensivmedizin in ausgewählten europäischen Ländern: Angiotensin II (GIAPREZA(R)), einen Vasokonstriktor zur Behandlung der refraktären Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderem distributiven Schock, und Eravacyclin (XERAVA(R)), ein neuartiges Fluorocyclin-Antibiotikum für die Behandlung komplizierter intra-abdominaler Infektionen bei Erwachsenen.

PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem wir neuartige Produkte auf den Markt bringen, die Patienten, Ärzten und anderen Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen.

PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen.



PAION-Kontakt:

Ralf Penner

Vice President Investor Relations/Public Relations

PAION AG

Heussstraße 25

52078 Aachen

Tel. +49 241 4453-152

E-Mail r.penner@paion.com

www.paion.com

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.

07.01.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de