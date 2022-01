ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Orsted vor Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1000 dänischen Kronen belassen. Der Dezember sei für das Windkraft-Unternehmen ein belebter Monat gewesen, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bezog sich dabei unter anderem auf den angekündigten Abschied der Finanzchefin, hohe Strompreise in Europa oder Nachrichten zu Projekten in den USA und Japan./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2022 / 10:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2022 / 10:47 / GMT



ISIN: DK0060094928

