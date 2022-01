"Die Hilfszahlungen der öffentlichen Hand waren so üppig, dass noch viele Arbeitnehmer davon zehren dürften und eine Rückkehr an den Arbeitsmarkt bislang noch nicht für nötig erachten."Ausserhalb des Landwirtschaftssektors werden im Dezember 199.000 neue Stellen geschaffen. Die Arbeitslosenquote sinkt von 4.2% auf 3.9%. «Der US-Arbeitsmarkt kommt lediglich in Trippelschritten voran. Dabei ist es keineswegs so, dass die Arbeitgeber zu wenige Arbeitskräfte nachfragen würden. Im Gegenteil, in den USA sind so viele Stellen offen wie noch nie zuvor. Die Corona-Pandemie hat den US...

