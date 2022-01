Im Rahmen der CES hat das Startup Indigo Technologies ein Van-artiges Elektroauto in zwei Versionen präsentiert. Der Indigo Flow ist dabei eine Variante fürs Ridesharing, während der Indigo Flow Plus als Lieferwagen dient. An dem Projekt ist auch ein deutscher Manager beteiligt. Die Stromer sind mit sogenannten "Robotic Wheels" ausgestattet, die jeweils über einen E-Motor mit 22 kW Leistung verfügen. ...

