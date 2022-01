DJ MÄRKTE USA/Arbeitsmarktbericht treibt Marktzinsen weiter nach oben

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Nach einem durchwachsen ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht für Dezember sieht es für den Start an der Wall Street trüber aus als zuvor. Dow & Co werden nun mit moderaten Abschlägen erwartet. Die Marktzinsen steigen weiter, was insbesondere mit Blick auf die hoch bewerteten Wachstumsaktien in den Nasdaq-Indizes ungünstig ist.

Während die Zahl der neu geschaffenen Stellen mit 199.000 weit unter der Prognose von 422.000 blieb, fiel der Anstieg der durchschnittlichen Löhne viel stärker aus als gedacht. Das verschärft die Spekulationen über die Notwendigkeit steigender Zinsen, weil höhere Löhne klassische Inflationstreiber sind. Dafür, dass die US-Notenbank ihren eingeleiteten geldpolitischen Straffungsprozess unbeirrt fortsetzen kann, spricht auch die Arbeitslosenquote. Sie ist mit 3,9 Prozent niedriger ausgefallen als mit 4,1 Prozent geschätzt, womit praktisch Vollbeschäftigung herrscht.

Der unter der Woche vom Protokoll der Notenbanksitzung im Dezember ausgelöste Zinsschreck wirkt damit weiter. Entsprechend weiter nach oben geht es mit dem Marktzinsen. Die Zehnjahresrendite steigt um 4 Basispunkte auf 1,76 Prozent, das ist der höchste Stand seit einem Jahr. Mehrheitlich wird mittlerweile bereits für März mit der ersten Zinserhöhung in den USA gerechnet.

Derweil war aus Europa für Dezember mit einer Jahresrate von 5,0 Prozent der höchste Preisanstieg sei der Schaffung der Währungsunion gemeldet worden. Somit wächst auch der Druck auf die EZB, mit geldpolitischen Straffungsmaßnahmen gegenzusteuern. Bislang hält sie im Gegensatz zur Fed die Füße aber noch still.

Kundenwachstum bei T-Mobile überzeugt nicht ganz

Unter den Einzelwerten kommt der Kurs von T-Mobile US vorbörslich um 3,3 Prozent zurück. Die Tochter der Deutschen Telekom hatte trotz eines kräftigen Wachstums der Neukundenzahl im vierten Quartal 2021 die Erwartungen des Marktes leicht verfehlt.

Ein Kurssprung zeichnet sich bei Gamestop ab, die rund 18 Prozent höher gesehen werden. Informanten zufolge soll das Unternehmen einen Online-Marktplatz zum Vertrieb nicht ersetzbarer digital geschützter Objekte aufbauen und auch im Geschäft mit Kryptowährungen mitspielen wollen. Angeboten werden sollen demnach beispielsweise Avatar-Outfits und Waffen in digitalisierter Form.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,89 +2,9 0,87 16,4 5 Jahre 1,51 +3,7 1,47 24,5 7 Jahre 1,70 +3,9 1,66 25,6 10 Jahre 1,76 +4,1 1,72 25,3 30 Jahre 2,11 +3,3 2,08 21,1 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Uhr Do, 18:00 Uhr % YTD EUR/USD 1,1304 +0,1% 1,1303 1,1307 -0,6% EUR/JPY 130,91 +0,0% 131,04 130,92 +0,0% EUR/CHF 1,0428 +0,2% 1,0418 1,0399 +0,5% EUR/GBP 0,8349 +0,0% 0,8346 0,8352 -0,6% USD/JPY 115,82 -0,0% 115,94 115,78 +0,6% GBP/USD 1,3538 +0,0% 1,3542 1,3539 +0,1% USD/CNH (Offshore) 6,3880 -0,1% 6,3802 6,3933 +0,5% Bitcoin BTC/USD 41.471,76 -3,9% 41.377,44 42.899,19 -10,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,86 79,46 +0,5% 0,40 +6,2% Brent/ICE 82,73 81,99 +0,9% 0,74 +6,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.790,89 1.790,00 +0,0% +0,89 -2,1% Silber (Spot) 22,14 22,20 -0,3% -0,06 -5,0% Platin (Spot) 962,14 971,28 -0,9% -9,14 -0,9% Kupfer-Future 4,36 4,35 +0,1% +0,01 -2,3% ===

