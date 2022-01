Keine drei Tage ist es her, dass sich die Börsianer in Frankfurt in bester Stimmung auf ein neues Rekordhoch im DAX vorbereitet hatten. Doch die Erwartungen haben sich nicht erfüllt, um Haaresbreite verpasste der deutsche Leitindex den Ausbruch. Mittlerweile droht sich das Blatt komplett zu wenden, wenn nicht schnell neue Käufer an den Markt zurückkehren.

