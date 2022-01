Das Unternehmen leistet im Bereich der virtuellen Realität für Finanzdienstleistungsanwendungen Grundlagenarbeit

- Die Plattform wird sowohl neuen als auch bestehenden Zahlungsanwendungen im Metaversum zum Erfolg verhelfen

- Technologiegrößen wie Microsoft und Meta (vormals Facebook) nutzen den "Metaverse"-Ansatz bereits für ihre Wachstumsstrategie

- Lynx bereitet sich für das Jahr 2022 auf eine finanzielle Inklusion der digitalen Community über eine Metaverse-Finanzplattform vor

7. JANUAR 2022 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, seine Finanzinfrastruktur dahingehend zu erweitern, dass auch Metaverse-Dienstleistungen angeboten werden. Damit wird das aktuelle Angebot durch erstklassige Finanzdienstleistungen ergänzt, die ganz gezielt den Kunden in den südostasiatischen Märkten angeboten werden.

"Während derzeit in allen Branchen heftig über das Metaversum diskutiert wird, haben wir von Lynx seit jeher den Aufbau eines integrativen digitalen Wirtschaftssystems als Ziel. Die Möglichkeit, die virtuelle Wirtschaft in unser herkömmliches Finanzsystem zu integrieren, ist eine weitere Chance, um Menschen unabhängig von ihrem Einkommen und Wohnort einen Zugang zu alltäglichen Finanztransaktionen zu bieten, damit sie ihr eigenes Wirtschaftssystem auf lokaler Ebene ausbauen können", erläutert CEO Mike Penner.

Aufgrund der früheren Übernahme von BRB (Philippinen) sowie anderen regionalen Niederlassungen verfügt Lynx über eine Banklizenz, eine entsprechende Krypto-Lizenz und eine Lizenz als E-Geld-Emittent. Der Schwerpunkt liegt nun darauf, eine vollständige Einbindung der bestehenden Finanzzahlungen und -infrastruktur in die virtuelle Metaverse-Community sicherzustellen. Das Unternehmen wird alle Möglichkeiten im Metaversum evaluieren, hat jedoch bereits zwei Anwendungsfälle ermittelt, die im Mittelpunkt des ersten Produktangebots stehen werden.

Zwei erste Anwendungsfälle:

Play to Earn (P2E)

P2E ist durch eine "arbeitende" Bevölkerungsgruppe definiert, die im Rahmen von kryptobasierten Spielen digitale Wertgegenstände erzeugt und verdient, die zur Erzielung eines Erlöses verkauft werden können. Laut Angaben von Reuters wurden mit diesem Modell in der ersten Jahreshälfte 2021 bereits Einnahmen in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar generiert[i].

Während der COVID-Pandemie erlebte die Play-to-Earn-Branche einen regelrechten Boom. Hunderttausende von Menschen gaben ihren Beruf als Ladenbesitzer, Pedicab-Fahrer oder Restaurantmitarbeiter auf, um sich als NFT-Spieler zu betätigen und damit zu "virtuellen Fabriksarbeitern" zu werden, die in einem neuen digitalen Wirtschaftssystem neue Vermögenswerte aufbauen. Diese neuen Impulse und die neue Kryptowirtschaft#_edn2 haben den Menschen die Möglichkeit gegeben, sich in Märkten, in denen die Regierung nicht in der Lage war und ist, COVID-Ausgleichszahlung bereitzustellen, eine andere Art von Einkommen zu sichern - ein Paradebeispiel für digitale finanzielle Inklusion. Mehr als die Hälfte dieser P2E-Anwender ist auf den Philippinen und in Vietnam beheimatet. Hier zeigt sich auch das Ausmaß der Möglichkeiten für die Lynx-Plattform: Während sich in dieser Region ein rascher Umstieg auf digitale Einnahmequellen abzeichnet, gibt es nach wie vor Markteinschränkungen und 70 Prozent der Bevölkerung haben keine entsprechenden Bankverbindungen.

Für diese digitalen Spieler ist es aktuell immer noch kompliziert und teuer, ihre NFT-Spielgewinne in Bargeld und Zahlungsmittel einzulösen, um Lebensmittel zu kaufen, Rechnungen zu bezahlen und alltägliche Bedürfnisse zu befriedigen.

Lynx entwickelt jene Technologien und Zahlungssysteme, mit denen NFT-Spielgewinne in reale Geldmittel für das tägliche Leben umgewandelt werden können. Mit der von Lynx entwickelten universell einsetzbaren digitalen Geldbörse (Wallet) für Zahlungen und Bargeldbehebungen/-einzahlungen können diese "Play-to-Earn-Arbeiter" ihre NFT-Token-Einkünfte problemlos gegen Fiat-Bargeld einlösen oder auf eine Lynx-Prepaid-Card buchen lassen, mit der sie dann Lebensmittel einkaufen, ihre Rechnungen bezahlen und so eine echte finanzielle Inklusion erfahren. Möglich wird dies dank der von Lynx entwickelten "Metaverse Financial Platform".

Das Metaversum bietet bessere Überweisungsoptionen

Laut Angaben der Weltbank belaufen sich Geldüberweisungen an Länder mit geringen und mittleren Einkommen auf schätzungsweise 540 Milliarden Dollar#_edn3.

Lynx hat die Absicht, sein globales Überweisungsprodukt quasi neu zu erfinden und den Geldtransfer zu einem "Metaverse-Erlebnis" zu machen: In digitalen Begegnungsräumen sollen Personen, die Geld an ihre Angehörigen überweisen, mit letzteren in Kontakt treten und kommunizieren können; damit wird eine effiziente, unterhaltsame, wirtschaftliche und sichere Möglichkeit des Geldtransfers geschaffen. Das Unternehmen ist überzeugt, dass es sich als Marktführer für "metaverse-fähige" Überweisungen langfristig Vorteile sichern kann.

Bill Gates hat vor kurzem prognostiziert, dass innerhalb der nächste 2 - 3 Jahre der Großteil der Geschäftstreffen im Metaversum stattfinden werden[iv]. Mit seiner Metaverse-Zahlungs- und Finanzinfrastruktur will Lynx den Kunden diese Möglichkeit bieten und arbeitet bereits eifrig auf dieses Ziel hin.

"Aus meiner Sicht erleben wir derzeit die für Unternehmer vielleicht faszinierendste Phase in der Geschichte des Finanzwesens. Wir sind derzeit dabei, Metaverse-, Blockchain- und Kryptowährungs-Technologien zu entwickeln und zu implementieren, die die Finanzlandschaft für immer verändern werden. Es sind die kleinen Unternehmen mit einem unternehmerischen Führungsstil wie das unsere, die ausreichend agil sind, um etablierte Traditionsunternehmen und Marktriesen, die in den herkömmlichen Systemen feststecken, zu outperformen. Lynx positioniert sich derzeit als integrierter Technologieanbieter, der diese neue und faszinierende digitale Wirtschaft mit den herkömmlichen Systemen verbindet, damit die Anwender problemlos zwischen beiden Welten wechseln können", meint CEO Mike Penner abschließend.

ÜBER LYNX DIGITAL GLOBAL FINANCE:

Lynx ist bestrebt, durch die Integration in seine digitale Zahlungsplattform ein führender Anbieter von Finanztechnologien, Lösungen und Dienstleistungen für große Händler, Finanzinstitute und andere B2B-Branchenpartner zu werden. Das Angebot des Unternehmens zu Lösungen im Zahlungsverkehr wird durch eine breite Palette von Technologien und Dienstleistungen zu Zahlungsmöglichkeiten unterstützt. Das Unternehmen unterhält zielgerichtete Beziehungen im Bank- und Fintech-Bereich in ASEAN und Ozeanien, einer Region mit einer Bevölkerung von annähernd 700 Millionen Menschen, die Lynx einen Standort für ein Finanznetzwerk bieten können, um eine globale traditionelle und digitale Finanzinfrastruktur zu warten und zu betreiben. Durch die Zusammenarbeit mit ausgewählten Banken und EWI-Partnern ist das Unternehmen in der Lage, eine digitale Zahlungsplattform mit einer Vielzahl an Lösungen im Zahlungsverkehr, wie z.B. Akquisition von Händlern, Kartenausgabe, Überweisung und Devisen und Verwaltung digitaler Anlagen, einschließlich Dienstleistungen wie die Digitale Brieftasche, anzubieten. Das Unternehmen strebt ein organisches Wachstum an und prüft gleichzeitig potenzielle strategische Übernahmen, die wichtige Technologieanwendungen, weitere Dienstleistungen und Umsätze bescheren können, die das bestehende Angebot ergänzen oder verbessern und den Weg zu einer zukünftigen Profitabilität potenziell steigern oder beschleunigen können. Obwohl Lynx der Meinung ist, dass es in naher Zukunft bedeutende Möglichkeiten für die strategischen Initiativen des Unternehmens gibt, kann nicht garantiert werden, dass die Ziele erreicht werden oder dass die zugrundeliegenden Bemühungen oder Vereinbarungen, sollten sie umgesetzt werden, zu erfolgreichen oder positiven Ergebnissen führen.

