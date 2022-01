Dem Bundesamt für Gesundheit registriert innerhalb von 24 Stunden 28'038 neue Coronavirus-Ansteckungen, 126 Spitaleinweisungen und zehn neue Todesfälle.Bern - Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus ist in der Schweiz und in Liechtenstein weiterhin sehr hoch. Dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) sind am Freitag innerhalb von 24 Stunden 28'038 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG zehn neue Todesfälle und 126 Spitaleinweisungen. An den vergangenen zwei Tagen waren jeweils über 30'000 Neuinfektionen...

Den vollständigen Artikel lesen ...