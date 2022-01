Wie in den beiden Vorjahren stand auch 2021 an Silvester für Besitzer des DWS Concept Platow ein prozentual zweistelliges Plus auf dem Depotauszug. Und doch verlief das Jahr 2021 ganz anders als insbesondere 2020: weniger aufregend, ohne zwischenzeitlichen Kurssturz und anschließende Rally. Vielmehr kletterte der Fondspreis kontinuierlich und mit ungefähr gleich bleibendem Steigungswinkel nach oben.Am Ende lag die Rendite sehr deutlich über der des SDAX, des am besten vergleichbaren deutschen Auswahlindex. DAX, MDAX und TecDAX wurden mit klaren Abständen übertroffen. In der Konsequenz weitete sich die Outperformance seit Auflage des Fonds 2006 erneut kräftig aus. Aktives Management kann sich also lohnen. Möglich wurde dieses Ergebnis durch hohe Renditebeiträge von Positionen wie Einhell Vz. oder Adesso, deren Aktienkurse sich 2021 mehr als verdoppelten, und die auch dadurch zu Kernpositionen aufstiegen (siehe Tabelle). Nicht weit dahinter reihen sich größere Einzelposten wie Verbio, PSI oder Steico als Renditebringer ein. Den höchsten Kurszuwachs brachte Allgeier, gefolgt von den erst im Jahresverlauf hinzugestoßenen Aktien von Ernst Russ und Hapag-Lloyd, die aber allesamt eher kleinere Ergänzungen ...

