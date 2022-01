Tech-Fans pilgern jedes Jahr zur Consumer Electronics Show nach Las Vegas, um einen Blick in die Zukunft zu werfen. Zu den Highlights zählte in diesem Jahr unter anderem ein humanoider Roboter der Firma Engineered Arts.Unsere wallstreet:online TV Redaktion versorgt sie täglich mit aktuellen News und Experten-Interviews. Bleiben Sie mit uns am Puls der Märkte. Video: Martin Kerscher/Reuters, Autor: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...