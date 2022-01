Auch am letzten Handelstag der Woche stand vor allem die Angst vor steigenden Zinsen im Fokus. Neuste Arbeitsmarktdaten aus den USA befeuerten die Sorgen. Der DAX beendet daraufhin die Woche mit einem kleinen Plus. Unter den Gewinnern zählten heute Bank- sowie Halbleiter-Aktien.Neueste Arbeitsmarktdaten aus den USA haben am deutschen Aktienmarkt am Freitag die Furcht der Anleger vor schnell steigenden Zinsen wachgehalten. Der Leitindex DAX verlor weitere 0,65 Prozent auf 15.947,74 Punkte. Für die ...

