Erst letzte Woche ging Richard Branson mit seinem Weltraum-Unternehmen Virgin Orbit via SPAC an die Börse. Direkt am zweiten Handelstag legte die Aktie jedoch eine Bruchlandung hin. Nun aber macht der Titel am heutigen Freitag einen kräftigen Kurssprung nach oben. Das ist der Grund.In einem Interview mit CNCB sagte der Gründer von Virgin Orbit am Freitag, dass der Satelliten-Startdienst durch seine jüngste SPAC-Transaktion genügend Barmittel gesammelt hat, um seine Ziele zu erreichen. Der milliardenschwere ...

