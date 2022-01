Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Auch nach den US-Jobdaten belasten Zinssorgen Neueste Arbeitsmarktdaten aus den USA haben am deutschen Aktienmarkt am Freitag die Furcht der Anleger vor schnell steigenden Zinsen wachgehalten. weiterlesen Panorama Wappnen für Omikron: 2G plus im Restaurant und kürzere Quarantäne Bund und Länder rüsten sich für die anrollende Omikron-Welle mit möglicherweise explodierenden Corona-Zahlen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...