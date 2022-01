Die NET New Energy Technologies AG beendet ihr Listing im direct market an der Wiener Börse. "Aufgrund der stabilen Aktionärsstruktur der NET New Energy Technologies AG und des daraus resultierenden geringen Handelsvolumens der Aktien, hat der Vorstand der NET New Energy Technologies AG sich im Interesse der Gesellschaft zu diesem Schritt entschlossen, insbesondere auch weil das geringe Handelsvolumen 2021 in keinem vom Vorstand weiterhin vertretbaren Verhältnis zu den durch das Listing im Vienna MTF der Wiener Börse resultierenden Kosten steht", so die Begründung. Der Schritt des Delistings soll dazu beitragen die oben erwähnten vermeidbaren Kosten zu senken. Der Vorstand ist überzeugt mit dem Schritt des Delistings im Sinne der Aktionärinnen ...

