Anne Connelly legte eine steile Karriere hin und war als Deutschland-Chefin von Morningstar viele Jahre lang eine der Top-Managerinnen der Finanzbranche. Später wagte sie mit den Fondsfrauen und herMoney den Schritt in die Selbständigkeit. Im Interview hat sie uns erzählt, wie sie in der Branche gelandet ist, wie sie ihre Zeit in den USA bis...

Den vollständigen Artikel lesen ...