Roblox-Anteilseigner bekommen heute kräftig auf die Finger. Derzeit notiert die Aktie nämlich rund sechs Prozent im Minus. Damit verbilligt sich der Wert jetzt auf nur noch 84,03 USD. Für die Bären ist das ein gefundenes Fressen oder …?

Nach diesem Abverkauf heißt es jetzt erst einmal aufpassen. Da Roblox immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. Derzeit reicht ein Rutsch von rund zwei Prozent, um auf neue 4-Wochen-Tiefs zu fallen. Der Titel hatte diesen Tiefpunkt bisher bei 82,62 gefunden. Spannung ist also in jedem Fall geboten.

Zu beachten ist in jedem Fall der 200er-GD, der aktuell bei 86,19 USD verläuft. Langfristige Abwärtstrends geben demnach die große Richtung vor. Auch die mittelfristigen Trendpfeile zeigen eindeutig nach unten, da die 50-Tage-Linie bei 104,19 USD notiert.

