Glänzende Augen sind heute bei allen Walgreens-Anteilseignern zu sehen. Der Kurs schiebt sich mit rund drei Prozent nach vorne. Damit liegt der Preis nun bei 53,99 USD. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Kursverlauf von Walgreens der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Walgreens-Analyse einfach hier klicken.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund zwei Prozent zum Monatshoch. Bei 54,80 USD liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Wir erleben hier also einen echten Börsenkrimi.

Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 50,26 USD, sodass Walgreens in Aufwärtstrends verläuft. Mit dem heutigen ...

