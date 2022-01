Der bei Apple für den Umstieg von Intel-Prozessoren auf das selbstentwickelte ARM-basierte Apple-Silicon-SoC (M1/M1 Max) verantwortliche Director Jeff Wilcox wechselt zu Intel. Dort ist er kein Unbekannter. Will Intel auf diese Weise zurück in die Mac-Welt? Das 14-Zoll-Macbook-Pro mit M1 Max als System-on-a-Chip (SoC) sei der schnellste Mobilcomputer, den er je getestet habe, so t3n-Kollege Sébastien Bonset. Nach dem t3n-Test befand er, dass Apples Entscheidung, sich von Intel-CPU und AMD-GPU abzuwenden und auf Apple Silicon zu setzen, gut gewesen sei. Ausgerechnet der als Director of Mac System Architecture für den Umstieg von Intel-Prozessoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...