Achtung Dividende! Scryb startet den "Go to NASDAQ-Plan"

Unter den interessierten Anlegern sollte ein Hauen und ein Stechen um die Gunst der Schönen beginnen.

In Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* schlummert eine übersehene Jungfrau, die jetzt herausgeputzt und mit einer anständigen Mitgift, und zwar in Form eines bemerkenswerten Vertrags mit der Automobilbranche, zum Brautmarkt geführt wird. Unter den interessierten Anlegern sollte ein Hauen und ein Stechen um die Gunst der Schönen beginnen.

Mit der zuletzt bekanntgegebenen News wird klar, dass die Cybersicherheitstechnologie Cybeats möglicherweise vor einem ganz großen Durchbruch steht (gleich mehr dazu). Da empfinde ich es als einen ganz besonders smarten Zug, diese Division von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* separat an die Börse bringen zu wollen, denn die Bewertung sollte wesentlich größer ausfallen als "versteckt" in Scryb. Kürzlich gab man schon bekannt, dass man diese Absicht hat, nämlich Cybeats zuerst an der CSE (in der kanadischen Heimat) und später an einer US-Seniorbörse zu listen. Jetzt, nur wenige Tage später, werden Nägel mit Köpfen gemacht:

Scryb Prepares to List Cybeats Technologies via RTO Transaction

Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* gibt bekannt, dass man beabsichtigt, die Tochter Cybeats Technologies mittels RTO an die Börse zu bringen.

Wir sind der Meinung, dass eine separate Notierung einen Shareholder Value bringen wird, der die Geschäfts- und Marktbedingungen von Cybeats besser widerspiegelt. Wir glauben, dass sich die aktuelle Bewertung von Cybeats nicht im Aktienkurs von Scryb widerspiegelt. […] Diese Transaktion ermöglicht eine geplante aktienbasierte Dividende von Cybeats-Aktien an Scryb-Aktionäre, sobald der Wert von Cybeats angemessen anerkannt ist. Yoav Raiter, CEO, Scryb Inc. (WKN: A3C86A )*

News-Fazit:

Da ist er nun, der erste Schritt, der Cybeats in weiterer Folge an die Nasdaq oder NYSE bringen soll. Das wirklich tolle daran ist nicht nur die wahrscheinlich bessere Bewertung von Cybeats als separate Einheit, die auch Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* als kontrollierendem Aktionär zu einem höheren Marktwert verhelfen sollte, sondern auch die Tatsache, dass man als Scryb-Aktionär eine Aktiendividende der Cybeats-Aktie bekommen soll.

Welche hohe Bewertungen Cybersecurity-Firmen derzeit abrufen können, beweist die Übernahme von Siemplify durch Google für 500 Mio. USD. Siemplify hat zwar namhafte Kunden, aber der Jahresumsatz liegt derzeit noch bei weniger als einem Fünfzehntel (33 Mio. USD - Link). Google wird aber sicherlich wissen, was man tut, oder?